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НовостиОбщество6 июня 2026 15:21

Мошенники, трепещите: тюменцев защитят от афер с жильем новой технологией

В Тюмени появится новый способ защиты сделок с недвижимостью
Серафима Краснова
В Тюмени появится новый способ защиты сделок с недвижимостью.

В Тюмени появится новый способ защиты сделок с недвижимостью.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года у тюменцев появится возможность проводить сделки с недвижимостью онлайн, используя биометрические данные в качестве дополнительной защиты от мошенничества.

Новый инструмент будет работать наряду с усиленной квалифицированной электронной подписью и потребует подтверждения личности через Единую биометрическую систему на портале «Госуслуги», сопоставляя лицо и голос пользователя с эталоном в базе.

«Биометрия предусмотрена в качестве дополнительного фактора подтверждения...», — пояснили в Управлении Росреестра.

Важно отметить, что использование этой технологии является добровольным правом, а не обязанностью, поэтому граждане всегда могут сохранить привычные способы оформления сделок.

Для контроля за своими данными на «Госуслугах» можно проверить статус подключения, отозвать согласие или полностью удалить биометрию из системы. Таким образом, законодатель создаёт гибкую и безопасную экосистему, где биометрия служит дополнительным уровнем защиты по выбору гражданина.

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