Нашествие кровососов: тюменский педиатр объяснил причины и назвал симптомы

Фото: фрипик.ру.

Тюменский врач-педиатр больницы Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА Кирилл Алешин объяснил, что причиной нашествия комаров и мошек в этом году стала тёплая и влажная весна, создавшая идеальные условия для размножения насекомых.

По его словам, число обращений от родителей с детьми, которых атакуют кровососущие, заметно выросло. Большинство укусов вызывают лишь временный зуд и покраснение, однако комары могут быть переносчиками таких заболеваний, как лихорадка Западного Нила и дирофиляриоз, а мошки — онхоцеркоза.

В Тюменской области эпидемиологическая ситуация остаётся стабильной, но родителям следует быть внимательными к симптомам. Если спустя несколько дней после укуса у ребёнка появились высокая температура, головная боль или ломота в мышцах, медики рекомендуют обратиться к врачу.

Особое внимание стоит уделить аллергическим реакциям: местная аллергия проявляется покраснением и отёком диаметром более пяти-десяти сантиметров, а системная реакция может включать высыпания по всему телу, отёк лица и шеи, трудности с дыханием, что требует срочной медицинской помощи.

Для защиты детей врачи советуют использовать москитные сетки на окна, коляски и кроватки, выбирать светлую одежду с длинными рукавами, а также применять репелленты строго по инструкции. Для кожи детей с двух месяцев жизни разрешены репелленты с ДЭТА или пикаридином, но никогда не распыляйте средство вблизи лица ребёнка, чтобы избежать химических ожогов роговицы и отравлений.

Если укус уже произошёл, рекомендуется использовать противовоспалительные средства для наружного применения, а при расчесах важно следить за ранкой, так как появление гноя или сильного покраснения может указывать на бактериальную инфекцию. Срочная помощь необходима при крапивнице, отёке лица, губ или век, осиплости голоса, одышке и резкой слабости.

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