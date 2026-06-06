Как накопить на отпуск мечты за 90 дней: стратегии и банковские лайфхаки

Экономисты рассказали тюменцам, как накопить на отпуск за три месяца. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Накопить деньги к морскому отдыху за три месяца — реальная задача, но требующая сочетания жёсткого планирования и правильных банковских инструментов. По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрия Морковкина, существует несколько базовых стратегий для достижения этой цели.

Первая из них — «Прямое накопление». Этот метод заключается в расчёте необходимой суммы (например, 120 000 рублей) и строгом ежемесячном откладывании фиксированной доли бюджета (по 40 000 рублей). Плюс метода заключается в его прозрачности, однако есть и минус: средства не приносят дополнительного дохода от лежащих «под подушкой». Эксперт подчёркивает: «Плюс метода в прозрачности, минус — в отсутствии дополнительного дохода от лежащих „под подушкой“ средств».

Второй путь — «Увеличение доходов», который подразумевает активный поиск временных подработок, фриланса или продажу ненужных вещей. Это позволяет накопить на отпуск, не урезая привычный повседневный бюджет. Альтернативой выступает третья стратегия — «Оптимизация расходов». В этом случае средства аккумулируются за счёт отказа от импульсивных покупок, вредных привычек и лишних подписок. По мнению эксперта, наиболее эффективной является комбинированная модель, которая распределяет финансовую нагрузку между всеми источниками.

Для размещения накопленных средств профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачёв рекомендует использовать инструменты с высокой ликвидностью. Одним из вариантов является накопительный счёт, поскольку деньги на нём доступны в любой момент, а на остаток начисляется процент. Можно также рассмотреть краткосрочный вклад сроком на три месяца: он предлагает более высокую ставку и дисциплинирует, так как средства оказываются «заморожены» на определённый период. Ещё одним удобным инструментом являются виртуальные «копилки» в мобильных банках, которые подходят для визуализации прогресса и накопления мелких сумм.

Главный принцип краткосрочного накопления — безопасность и доступность. При этом эксперты напоминают о необходимости сохранять неприкосновенной «подушку безопасности» на случай непредвиденных жизненных ситуаций, пишет tmn.aif.ru.