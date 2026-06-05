Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июня 2026 6:00

В Тюмени перекроют Механическую улицу из-за фестиваля «Мост Дружбы»

Проезд будет закрыт по Механической улице, от Холодильной до Максима Горького
Серафима Краснова
Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Из-за проведения XXXI областного фестиваля национальных культур «Мост Дружбы» в Тюмени будет временно прекращено движение транспорта. Ограничения начнут действовать в субботу, 12 июня 2026 года, с 06:00 до 21:00.

Проезд будет закрыт по улице Механической на участке от улицы Холодильной до улицы Максима Горького.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать свои маршруты. Возможные пути объезда - по улицам Максима Горького, Фабричной и Холодильной. Тюменцев также просят не оставлять автомобили в зоне перекрытия, чтобы избежать эвакуации.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.