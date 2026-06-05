В Тюмени перекроют Механическую улицу из-за фестиваля «Мост Дружбы»

Фото: администрация Тюмени.

Из-за проведения XXXI областного фестиваля национальных культур «Мост Дружбы» в Тюмени будет временно прекращено движение транспорта. Ограничения начнут действовать в субботу, 12 июня 2026 года, с 06:00 до 21:00.

Проезд будет закрыт по улице Механической на участке от улицы Холодильной до улицы Максима Горького.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать свои маршруты. Возможные пути объезда - по улицам Максима Горького, Фабричной и Холодильной. Тюменцев также просят не оставлять автомобили в зоне перекрытия, чтобы избежать эвакуации.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.