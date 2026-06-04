В Тюменской области выписали сотни штрафов за нарушение противопожарного режима

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области сотрудники МЧС продолжают активную работу по выявлению нарушителей особого противопожарного режима. По состоянию на 4 июня 2026 года было составлено 265 протоколов об административных правонарушениях, из них 172 — на людей.

Как отмечают в ведомстве, основной упор делается на пресечение таких нарушений, как разведение костров на придомовых участках и складирование горючих материалов вблизи жилых строений.

В МЧС напоминают о действующих строгих ограничениях и крупных штрафах: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

В этот период действует полный запрет на разведение огня, сжигание мусора и сухой травы, а также на посещение лесов. Жителям предъявляются повышенные требования к содержанию придомовых территорий в чистоте и порядке.

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