«Игнорировал красный и убил друзей»: в Тюмени 23-летний водитель ответит за смертельное ДТП

В Тюмени молодой водитель на «Ладе» проехал на красный и устроил смертельное ДТП. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени молодой водитель на «Ладе» проехал на красный и устроил смертельное ДТП. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Омутинского района. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Трагедия произошла в сентябре 2025 года около 21 часа. Парень катался по городу с тремя друзьями — двумя парнями и девушкой. Никто из них не был пристёгнут ремнями безопасности.

- На перекрёстке улиц Республики и Максима Горького тюменец проигнорировал запрещающий сигнал светофора, выехал на пересечение дорог и столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», который поворачивал налево. От удара отечественную легковушку отбросило на мачту уличного освещения, - сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры Тюменской области.

В аварии погибли два пассажира «Лады Гранта», они умерли в больнице от полученных травм в тот же день. Девушка получила тяжкий вред здоровью, а сам виновник ДТП также был травмирован. Родственники погибших заявили гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда на 6 миллионов рублей. На автомобиль обвиняемого наложен арест. Дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

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