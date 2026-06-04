В Ишиме мать двоих детей судят за неуплату алиментов: долг превысил 1,2 млн рублей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Ишимская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней матери двоих детей. Она обвиняется в неоднократной неуплате алиментов на содержание малолетних, ребята 2013 и 2017 года рождения.

По данным регионального управления прокуратуры, женщина проигнорировала судебное решение, обязывающее её выплачивать денежные средства на содержание детей. За первую просрочку она была привлечена к административной ответственности еще в ноябре 2025 года.

- Несмотря на это, являясь трудоспособной, она не предприняла никаких мер для погашения задолженности. В результате сумма долга перед собственными детьми выросла до астрономической суммы — более 1,2 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время дети проживают с отцом. Уголовное дело направлено в Ишимский городской суд для рассмотрения по существу. Алиментщице грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы.

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