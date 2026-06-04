В Тюменской области полицейские раскрыли кражу теленка: похититель спрятал его в багажнике

Фото: УМВД России по Тюменской области.

Оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции в селе Исетское арестовали мужчину по подозрению в краже теленка. Как выяснилось, ранее судимый сельчанин, работая на животноводческом хозяйстве недалеко от села Бархатово, решил украсть одного из подопечных.

По версии следствия, мужчина совершил преступление под покровом ночи. Он беспрепятственно заехал на территорию фермы через контрольно-пропускной пункт на своем автомобиле, после чего вынес теленка из загона и спрятал его в багажнике.

- Тем же путем он покинул хозяйство и увез животное к себе домой, где держал его в надворной постройке, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Уже в отделении полиции сельчанин признал вину. Следователи завели на него уголовное дело. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, а похищенный теленок возвращен сельскохозяйственной организации.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области выявили более 40 случаев бешенства животных в 2026 году. Чтобы предотвратить распространение вируса, власти приняли решение ввести карантинные меры на отдельных территориях муниципалитета. Цель карантина – сдерживание инфекции и предотвращение появления новых очагов заболевания. В местах выявления заразившихся животных действуют строгие ограничения.

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