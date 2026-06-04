Фото: СК России по Тюменской области.

В Тюменской области следователи завели уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства, подозреваемого в даче взятки сотруднику Госавтоинспекции, сообщает в четверг, 4 июня 2026 года, пресс-служба регионального СУ СКР.

«3 июня была пресечена попытка дачи взятки сотруднику Госавтоинспекции. Фигурант, находясь в салоне служебного автомобиля ДПС, предложил инспектору денежные средства за несоставление протокола об административном правонарушении. Инспектор отказался от незаконного вознаграждения и немедленно пресёк противоправные действия, после чего на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов для задержания подозреваемого», – указано в официальном сообщении.

Сейчас иностранец, подозреваемый в даче взятки, помещён в специальное учреждение в ожидании судебного решения о его депортации. Следствие проводит необходимые действия, и в ближайшее время фигуранту будет официально предъявлено обвинение. Ведётся работа по сбору и закреплению доказательной базы.

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