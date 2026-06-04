Фото: ГАИ Тюменской области.

Вечером 3 июня в деревне Падерина произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал школьник.

По предварительной информации полиции, 12-летний мальчик на велосипеде выехал со второстепенной дороги на главную и столкнулся с автомобилем «Опель Астра». По словам 35-летнего водителя, он не заметил вовремя выезжающего велосипедиста.

- В результате аварии ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили в ведомстве.

Инспекторы напомнили родителям о необходимости ежедневно разговаривать с детьми о правилах дорожной безопасности, особенно в летний период. Отдельно подчеркивается, что движение на велосипеде по дорогам общего пользования запрещено до достижения 14-летнего возраста.