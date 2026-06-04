Пьяная авария на трассе: тюменец устроил тройное ДТП и отправил пассажирку в больницу

В Тюмени пьяный водитель устроил тройное ДТП и получил три года принудительных работ. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени суд вынес приговор в отношении Александра Шаркунова, который в июне 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником тройного ДТП на 189-м км трассы «Иртыш».

Автомобилист неверно выбрал скорость и отвлекся от управления, из-за чего потерял контроль над машиной. В результате он сначала врезался в «Ладу Калину», которая двигалась на буксире, а затем протаранил и буксирующий её «Мерседес». Все три автомобиля вылетели в кювет.

- В аварии пассажирка «Лады» получила тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, Шаркунов лишен права управлять транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев, - рассказали в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Потерпевшая требовала моральной компенсации на 570 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, взыскав с виновника 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 19 тысяч за расходы на лечение и 50 тысяч рублей на оплату услуг юриста.