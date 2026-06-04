В Тюмени 4 июня отключат светофоры из-за плановых работ на электросетях. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени сегодня, 4 июня, из-за плановых работ на сетях электроснабжения будут временно отключены светофорные объекты.

Как сообщает МКУ «Тюменьгортранс», ремонтные работы пройдут в два этапа. До 17:00 движение будет ограничено на улице Дамбовской в районе остановки «Элеватор», а также на пересечениях улиц Дамбовской и Гилевской, и Одесской и Дамбовской. Кроме того, до 17:00 светофоры отключили на улице Трактовой в районе остановки «Революции».

Водителям советуют заранее продумать альтернативные маршруты и быть предельно внимательными на указанных участках.