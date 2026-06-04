Когда в Тюменской области похолодает до комфортной температуры. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области установилась жаркая погода, которая, по прогнозам синоптиков, начнет спадать только к середине следующей недели.

В среду, 10 июня 2026 года, температура воздуха составит около +25 градусов, а также ожидаются дожди с грозами. Это изменение погоды принесет долгожданное облегчение жителям региона, которые уже несколько дней постоянно греются от солнца.

По ночам температура будет колебаться около +16 градусов, что также создаст более комфортные условия для сна и отдыха тюменцев. Такая погода в регионе, по прогнозам, сохранится до конца следующей недели, что позволит жителям насладиться более прохладными и свежими вечерами.

В ближайшие дни, с 4 по 6 июня, в Тюменской области синоптики прогнозируют днем до +30 градусов, по ночам будет +12...+17 градусов.