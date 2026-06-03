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НовостиОбщество3 июня 2026 12:10

Тюменскую область три дня будет атаковать погодная напасть

Штормовое предупреждение: в Тюменской области ожидается град, грозы и ветер до 20 м/с
Серафима Краснова
Тюменскую область три дня будет атаковать погодная напасть.

Тюменскую область три дня будет атаковать погодная напасть.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области с 4 по 6 июня 2026 года ожидается резкое ухудшение погоды. В этот период в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы и порывы ветра, достигающие 15–20 метров в секунду.

Также 4 и 5 июня возможен град. Несмотря на непогоду, в регионе сохранится аномальная жара. Дневная температура воздуха будет прогреваться до +30 градусов.

Из-за надвигающейся стихии спасатели МЧС призывают жителей следить за прогнозом погоды, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, во время грозы отключать электроприборы и быть предельно осторожными на дорогах.