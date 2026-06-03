Тюменскую область три дня будет атаковать погодная напасть. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области с 4 по 6 июня 2026 года ожидается резкое ухудшение погоды. В этот период в отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы и порывы ветра, достигающие 15–20 метров в секунду.

Также 4 и 5 июня возможен град. Несмотря на непогоду, в регионе сохранится аномальная жара. Дневная температура воздуха будет прогреваться до +30 градусов.

Из-за надвигающейся стихии спасатели МЧС призывают жителей следить за прогнозом погоды, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, во время грозы отключать электроприборы и быть предельно осторожными на дорогах.