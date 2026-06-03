Жителя Тюменской области приговорили к 9 годам колонии за убийство и тяжкие телесные

Конфликт вспыхнул во время застолья из-за ревности. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Житель Тюменской области получил 9 лет колонии за нападение на гостей. По версии следствия, 5 февраля 2025 года в Сорокино мужчина напал на своих приятелей.

Конфликт вспыхнул во время застолья из-за ревности. Пьяный хозяин дома сначала ударил Николая ножом в живот, а позже тем же вечером он аналогичным образом напал на Марию, нанеся ей один удар клинком в спину, от которого женщина умерла в больнице.

- В суде Голохвастов полностью признал вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и частично — в убийстве. При вынесении приговора были учтены все обстоятельства дела, а также смягчающие факторы и отсутствие отягчающих, - указано в материалах суда.

В результате путём частичного сложения наказаний за оба преступления суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.