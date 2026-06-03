Фото: ТОСЭР.

В Тюмени спасатели ТОСЭР оперативно оказали помощь человеку, оказавшемуся в воде. Сигнал о происшествии поступил в среду, 3 июня, в 10:50. Благодаря тому, что круглосуточный пост спасателей находится в непосредственной близости от места ЧП — у моста Челюскинцев, они смогли отреагировать мгновенно.

Уже через несколько минут изнеможённого парня извлекли из воды и оказали необходимую помощь. Трагедия произошла в районе городской набережной. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Спасатели напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила поведения на воде. По статистике ведомства, в Тюмени на одного спасателя приходится более 16 тысяч человек, поэтому рассчитывать на мгновенную реакцию не стоит.

«Ваша безопасность — в ваших руках», — подчеркнули в службе спасения.