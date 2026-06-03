Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июня 2026 9:20

В Тюмени спасатели вытащили из воды парня возле набережной у мостафото

Трагедия произошла в районе городской набережной
Серафима Краснова
Фото: ТОСЭР.

Фото: ТОСЭР.

В Тюмени спасатели ТОСЭР оперативно оказали помощь человеку, оказавшемуся в воде. Сигнал о происшествии поступил в среду, 3 июня, в 10:50. Благодаря тому, что круглосуточный пост спасателей находится в непосредственной близости от места ЧП — у моста Челюскинцев, они смогли отреагировать мгновенно.

Уже через несколько минут изнеможённого парня извлекли из воды и оказали необходимую помощь. Трагедия произошла в районе городской набережной. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Спасатели напоминают жителям о необходимости строго соблюдать правила поведения на воде. По статистике ведомства, в Тюмени на одного спасателя приходится более 16 тысяч человек, поэтому рассчитывать на мгновенную реакцию не стоит.

«Ваша безопасность — в ваших руках», — подчеркнули в службе спасения.