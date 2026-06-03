В Тюмени на две недели отключат горячую воду в Восточном микрорайоне. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени с 4 по 17 июня будет временно прекращена подача горячей воды в огромном Восточном микрорайоне. Это связано с началом второго этапа ежегодных гидравлических испытаний теплосетей, который стартует уже завтра.

Как объясняют в компании «УСТЭК», проведение таких испытаний является обязательным требованием законодательства и необходимо для подготовки системы к зимнему отопительному сезону. Всего в городе запланировано семь подобных этапов, каждый из которых продлится не более 14 дней. Энергетики стараются сократить этот срок до 12 суток, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей.

Отключение коснётся жителей улиц Монтажников, Широтной, 30 лет Победы, Моторостроителей, Народной, Гольцова, Богдановича, Пермякова, Менделеева, Сперанского, Федюнинского и других.