В Тюмени массово задерживаются самолеты до Санкт-Петербурга. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В тюменском аэропорту Рощино в среду, 3 июня, наблюдается массовый сдвиг в онлайн -расписании. Задержки рейсов затронули сразу несколько маршрутов, следующих в Санкт-Петербург и из него, а также один рейс в Новый Уренгой.

Вылеты из Тюмени в Санкт-Петербург у авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», «ЮТэйр» и другие задерживаются на срок от двух до пяти часов. Так, рейс «Победы» DP 592 вместо 05:45 ожидается в 11:00, а рейс «ЮТэйр» UT 543 перенесён с 08:10 на 11:30.

Кроме того, на два часа позже, в 15:20, отправятся рейсы «Аэрофлота», запланированные на 13:20. Рейс «ЮТэйр» в Новый Уренгой вылетит в 10:30 вместо 09:10.

Изменилось и время прибытия: самолёты из Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя и Баку прибудут в Тюмень с опозданием. Пассажирам рекомендовали следить за онлайн-табло и уточнять информацию у перевозчиков.

Возможной причиной задержек с Санкт-Петербургом стали ограничения воздушного пространства в аэропорту Пулково. Жители получили уведомления об угрозе БПЛА.