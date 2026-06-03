В Тюмени перед судом предстанет мошенник за кражу у пенсионера золота на 14 млн. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени перед судом предстанет мошенник за кражу у пенсионера золота на 14 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего мужчины. Его обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и ущербом в особо крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2025 года тюменцы разработали схему обмана пенсионеров. Соучастник позвонил 84-летнему мужчине и, используя легенду о «смене основного счета казначейства», убедил его снять все сбережения со счетов, обменять их на золотые слитки и передать курьеру для «сохранности».

- Обвиняемый прибыл в Тюмень, где забрал у потерпевшего три слитка золота общей массой 1,25 кг стоимостью более 14 миллионов рублей. После этого он доставил похищенное в Москву, где был задержан сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения.