Перед Новым годом тюменец избил сожительницу и получил штраф

Преступление произошло в канун Нового года. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области суд рассмотрел административное дело в отношении мужчины, который умышленно избил свою сожительницу. Преступление произошло в канун Нового года.

По версии следствия, Виктор ударил женщину по лицу.Однако, как установила экспертиза, эти действия не повлекли за собой последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса РФ, поэтому деяние было квалифицировано по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

- Стороны в судебное заседание не явились, попросив рассмотреть дело без них. Суд счёл вину Виктора полностью доказанной на основании объяснений потерпевшей, протокола об административном правонарушении, заявления пострадавшей, заключения эксперта о наличии телесных повреждений и сведений из лечебного учреждения, - сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Учитывая смягчающие обстоятельства, судья назначил тюменцу наказание в виде штрафа на 5 тысяч рублей.