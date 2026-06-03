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НовостиОбщество3 июня 2026 4:21

В Тюмени из-за реконструкции теплосетей перекроют перекресток на 10 дней

Объезд закрытого участка организован по улицам Елизарова, Щорса и Холодильной
Серафима Краснова
В Тюмени из-за реконструкции теплосетей перекроют перекресток на 10 дней.

В Тюмени из-за реконструкции теплосетей перекроют перекресток на 10 дней.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Из-за реконструкции сетей теплоснабжения в Тюмени будет временно ограничено движение транспорта. Проезд через перекресток улиц Максима Горького и Харьковской закроют для автомобилей с 6 по 16 июня 2026 года, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Объезд закрытого участка организован по улицам Елизарова, Щорса и Холодильной. Водителям рекомендуется строго следовать указаниям дорожных знаков, быть предельно внимательными и заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений.

Автоинспекторы также напомнили, что с 3 по 7 июня движение в городе будет осложнено из-за проведения фестиваля «Музсходка».