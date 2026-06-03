На Тюменскую область обрушатся похолодание и жуткая гроза. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Пик жары в Тюменской области прогнозируется на следующей неделе. Так, ожидается, что в следующий вторник, 9 июня 2026 года, дневная температура в регионе поднимется до +31 градуса Цельсия.

Также в эти сутки местами по Тюмени и области прогнозируются кратковременные дожди. В соответствии с данными сервиса «Вентускай.ком», в следующую среду, 10 июня 2026 года, на Тюменскую область зайдет огромный грозовой циклон.

По всей области 10 июня 2026 года прогнозируются грозы, местами ожидаются сильные ливни. Вместе с грозой в регионе прогнозируется похолодание. По информации «Вентускай.ком», 10 июня 2026 года дневная температура в Тюменской области оставит от +21 до +22 градусов Цельсия.