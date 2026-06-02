«Система не сработала»: тюменский юрист рассказала, как пятиклассник избежал наказания по делу об изнасиловании.

В День защиты детей тюменский юрист Анастасия Волк поделилась с «МегаТюменью» шокирующей историей из своей практики, которая обнажает системные проблемы в работе с трудными подростками. По её словам, отсутствие наказания за тяжкое преступление в детстве привело к новой волне агрессии.

По словам правозащитника, в 2021 году пятиклассник изнасиловал девочку из параллельного класса. Из-за возраста он не подлежал уголовной ответственности. В результате мальчика лишь поставили на профилактический учёт, и он продолжил учиться в той же школе. Никакого серьёзного наказания или изоляции не последовало.

Спустя два года, в 2023 году, этот же подросток стал зачинщиком группового нападения на семиклассника. Мальчик «науськал» около 20 школьников, которые затащили ребенка в раздевалку и предложили на выбор: драться один на один, извиниться на коленях на видео или быть избитым всей толпой. Пострадавший парень выбрал драку и получил травмы средней тяжести, потребовавшие помощи врачей.

Только после вмешательства юриста и активных жалоб матери пострадавшего к хулигану были применены жёсткие меры. В 2024 году его на месяц поместили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, после чего перевели в другую школу.

- Если детские преступления оставлять без должного внимания, они имеют последствия. Мальчик не только сам совершил насилие в отношении девочки, но и позже стравливал других детей. Профилактика не сработала, - заявила тюменский юрист Анастасия Волк.