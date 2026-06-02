В Тюмени ветераны СВО и их семьи высадили более 300 деревьев возле ТЭЦ-2

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени прошла экологическая акция «Посади СВОй саженец, внеси СВОй вклад в дело жизни!», объединившая участников проекта «Боевой кадровый резерв», их семьи и семьи военнослужащих.

Вместе с жителями города и членами семейного клуба «СВОя опора» они высадили более 300 саженцев сосны и дуба. Мероприятие, организованное волонтёрскими проектами «Дорога домой» и «Энергия жизни», собрало более 40 человек.

Высадка деревьев проходила в районе ТЭЦ-2. Для участников резерва это стало не только личным вкладом в благоустройство города, но и возможностью провести день в кругу единомышленников, чьи близкие сейчас выполняют воинский долг.