В Тюмени арестована главный редактор Park.72 Ольга Воронина по делу о вымогательстве

В Тюмени арестовали главвреда Парк.72 Ольгу Воронину за вымогательство и клевету. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени задержали главного редактора новостного интернет-издания по делу о вымогательстве и клевете. Следователи завели на нее уголовное дело.

Как стало известно редакции «Комсомольская правда – Тюмень» из собственных источников, в Тюмени задержанную Ольгу Воронину, главного редактора новостного интернет – издания Park.72, обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере и публичной клевете.

По ходатайству следствия суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в конце мая 2026 года обвиняемая получила исполнительный лист с требованием удалить две публикации, порочащие честь и деловую репутацию тюменского предпринимателя.

- Вместо этого она выдвинула потерпевшему ультиматум: передать ей 3 миллиона рублей за удаление шести ранее опубликованных материалов, а также угрожала опубликовать седьмую статью клеветнического характера в случае отказа, - сообщили в пресс-службе СК России по Тюменской области.

Преступление предотвратили правоохранительные органы в момент передачи денег. Редактор была задержана при получении требуемой суммы.

Это не первый случай ареста представителей медиа в регионе. Ранее по иным уголовным делам был арестован главный редактор газеты «Тюменская губерния» Сергей Суразаков. Его обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.