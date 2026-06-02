Путин наградил многодетную семью из Тюмени орденом «Родительская слава»

В Международный день защиты детей, 1 июня, президент России Владимир Путин провел в Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград. Высоких званий «Мать-героиня» и орденов «Родительская слава» были удостоены девять многодетных семей из разных регионов страны.

Среди награжденных оказались Юрий Николаевич и Ольга Владимировна Власовы из Тюменской области. Глава государства подчеркнул, что воспитание детей — это ежедневный подвиг, который заслуживает самого глубокого уважения.

«Вы совершаете свой подвиг каждый божий день, каждый день!» — заявил Владимир Путин, обращаясь к собравшимся семьям.

Семья Власовых воспитывает восемь детей и уже имеет четверых внуков. Супруги отметили, что не считают свой труд героическим:

«Мы не делали ничего героического, мы просто растили детей... Спасибо большое за поддержку семей в нашей стране», — сказал Юрий Власов после получения награды.

Церемония в Екатерининском зале Кремля стала символом признания важности традиционных семейных ценностей для всей России