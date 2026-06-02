Скрытая эпидемия в Тюменской области: от отравлений алкоголем и наркотиками за год погибли сотни людей

В Тюменской области в 2025 году было зарегистрировано более 1200 случаев острых отравлений от алкоголя, наркотиков и других токсичных веществ. По данным регионального Роспотребнадзора, эта проблема уносит сотни жизней и остаётся одной из серьёзнейших угроз для здоровья населения.

Статистика показывает, что почти каждое пятое отравление (около 28%) было вызвано лекарственными препаратами — пострадали более 340 человек. На втором месте находятся наркотики, от которых пострадали около 320 жителей региона. Также примерно четверть всех случаев связана с угарным газом, бытовой химией и прочими ядами.

Особую тревогу у специалистов вызывает рост числа отравлений среди детей. За прошлый год было зафиксировано около 160 подобных случаев среди несовершеннолетних.

Трагическим итогом стала смерть более 370 жителей области. Из них как минимум 140 человек погибли после употребления наркотиков. Наибольшее количество летальных исходов, связанных с наркотическими веществами, было зафиксировано в Тобольске, а также в Тюмени и Исетском районе.