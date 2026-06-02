В Тюменской области от клещей пострадали более 8,5 тысяч человек. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано восемь тысяч пятьсот сорок одно обращение в медицинские организации, из которых одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь случаев приходится на детей. Нападения членистоногих зафиксированы во всех муниципальных округах региона.

Как сообщили в оперативном штабе, эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Среди пострадавших зарегистрировано восемь случаев заболевания клещевым энцефалитом и девять случаев клещевого боррелиоза.

В 2026 году вакцинацию против клещевого энцефалита прошли 129 тысяч человек. Для снижения численности паразитов проводятся акарицидные обработки, на сегодняшний день обеззаражено более шести тысяч гектаров территорий массового отдыха и социальных объектов.

Клещевой боррелиоз обнаружен в 438 клещах. Клещевой энцефалит: антиген вируса выявлен в 42 пробах. Моноцитарный эрлихиоз диагностирован в 61 пробе (3,9 процента против 2,2 процента). Гранулоцитарный анаплазмоз подтвержден в 27 случаях (1,7 процента против 1,3 процента).