Калининский районный суд вынес приговор двум ранее судимым жителям Тюмени, 34-летнему Сергею Жукову и 29-летнему Владиславу Чаунину, их признали виновными в причинении смерти. Трагедия произошла в ноябре 2023 года во время алкогольного застолья.

По версии следствия, между мужчинами вспыхнул конфликт на почве личной неприязни. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Жуков и Чаунин сначала избили своего знакомого, используя в том числе деревянную табуретку.

- После избиения они вынесли находящегося без сознания пострадавшего на лестничную клетку. От полученной тяжелой черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице. Помимо этого, суд признал Владислава Чаунина виновным в совершении грабежа. Спустя несколько месяцев после драки он совершил кражу в магазине «Пятёрочка», похитив товары на сумму более 6 тысяч рублей. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей, - рассказали в пресс-службе судов Тюменской области.

В своём последнем слове Жуков настаивал на невиновности, однако коллегия сочла вину обоих подсудимых полностью доказанной. Суд назначил обоим мужчинам наказание по 10 лет лишения свободы в колонии особого и строгого режима.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск родственников погибшего, взыскав с осуждённых почти 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.