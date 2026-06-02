В Тюменской области выпускникам за 100 баллов на ЕГЭ выплатят по 100 тысяч рублей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области по постановлению губернатора Александра Моора с 2022 года действует программа поощрения для выпускников. Школьники, которым удаётся сдать Единый государственный экзамен на наивысший балл, получают премию в размере 100 тысяч рублей.

Губернатор традиционно обратился к выпускникам, пожелав им выдержки и удачи:

«Уверен, что у вас всё получится. Школьники много трудились, учили. Теперь дело за малым — показать всё, на что вы способны. Дорогие ребята, всем выдержки, спокойствия и уверенности в своих силах. Традиционно поощрим тех, кто сдаст ЕГЭ на сто баллов! Ни пуха, ни пера!».

Поручение о премировании было дано во время прямой линии 21 июня 2022 года. С тех пор более 250 тюменских школьников получили эту награду. В этом году основной этап экзаменов будут сдавать более 12 тысяч выпускников региона. Самыми популярными предметами по выбору у них являются профильная математика, обществознание и физика.