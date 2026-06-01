Конкурс «Лучший по профессии»: нефтепроводчики подвели итоги второго тура

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь»

В АО «Транснефть – Сибирь» подвели итоги второго тура конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». В нем приняли участие 117 работников – это победители первого тура, который ранее прошел во всех структурных подразделениях предприятия.

Соревнования проходили на производственных объектах в Тюмени. Лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчики линейные, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, электрогазосварщики, охранники, водители грузового автомобиля и работники других профессий продемонстрировали свои практические навыки и знания, которые оценило экспертное жюри.

Члены жюри проверили как теоретическую подготовку конкурсантов (знание нормативной документации, инструкций и регламентов по безопасности труда, технологических процессов), так и практическую (умение оперативно и в точной последовательности выполнять операции, соблюдение правил безопасности на производстве при выполнении должностных функций, владение профессиональными навыками и терминологией).

Фото: «АО – Транснефть – Сибирь»

Победители получили награды из рук генерального директора Рустэма Исламова и главного инженера Максима Кононова. Обладатели первых мест представят предприятие в финале конкурса профмастерства «Лучший по профессии» среди дочерних организаций ПАО «Транснефть».

– В этом году 65 конкурсантов впервые участвуют в соревнованиях, что составляет 55 % от всех участников 2-го этапа. Остальные ранее уже выступали в трудовых состязаниях. И новички, и мастера своего дела показали высокий уровень владения профессией. Приятно отметить, что в финальном этапе конкурса за все годы проведения работники «Транснефть – Сибирь» заняли 116 призовых мест. По количеству первых мест наше Общество в лидерах среди дочерних предприятий компании. Это ещё раз подтверждает тот факт, что наш многотысячный коллектив – это коллектив высококвалифицированных специалистов, умеющих работать в команде, где каждый профессионал в своем деле, – сказал генеральный директор АО Рустэм Исламов.

Отметим, что конкурс профессионального мастерства проводится с 2001 года в целях повышения мотивации к самосовершенствованию и профессиональному росту, обмена опытом, а также повышения престижа рабочих профессий.