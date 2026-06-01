Фото: ГАИ Тюменской области.

Под Тюменью фура столкнулась с «Газелью». На трассе Тюмень - Омск произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди. Из-за столкновения двух большегрузов на 156-м километре федеральной дороги в Омутинском округе было частично ограничено движение.

По информации регионального управления Госавтоинспекции, в аварии участвовала «Газель».

«Здесь столкнулись большегруз и Газель. Большегруз от удара отбросило в кювет. Газель развернуло, она перекрыла проезжую часть. Предварительно, водитель Газели погиб. Движение осуществляется в реверсивном режиме. Обстоятельства ДТП выясняются», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия для установления всех причин и обстоятельств случившегося.

