Лето-2026 в Тюменской области начнется с аномалии: в регионе бьют тревогу из-за лесных пожаров

В июне 2026 года в Тюменской области специалисты прогнозируют высокий риск возникновения природных пожаров. Опасность связана с установлением жаркой, теплой и сухой погоды, которая может привести к превышению среднемноголетних показателей пожарной опасности.

Согласно прогнозу федеральной Авиалесоохраны, наиболее сложная обстановка может сложиться в юго-восточной части Ханты-Мансийского автономного округа (Сургутский, Нефтеюганский и Нижневартовский районы), северо-восточной части Тюменской области (Уватский район) и юго-восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа (Красноселькупский район).

