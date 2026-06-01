«Ребенка избили, но никто не наказан»: тюменская семья больше года добивается справедливости после школьной драки. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Более полутора лет назад в школе села Луговое произошёл резонансный конфликт, в результате которого восьмиклассница получила травмы. Несмотря на обращения в полицию и прокуратуру, семья пострадавшей девочки утверждает, что добиться полноценной правовой оценки произошедшего не удалось. Теперь они готовятся к новому этапу борьбы — суду против бездействия полиции, пишет «МегаТюмень».

По словам мамы девочки Марины, конфликт в сентябре 2024 года был не «обоюдной дракой», а избиением. У её дочери есть зафиксированные травмы, однако инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН) в своих документах указывали на взаимную вину. Прокуратура уже отменяла это решение, но полиция, по словам семьи, просто переписала материалы заново.

«Получается абсурдная ситуация: ребёнка избили, но никто не наказан», — говорит Марина.

Ситуация усугубилась тем, что отец второй девочки подал иск о компенсации морального вреда, требуя деньги как со школы, так и с родителей пострадавшей. Суд отказался взыскивать компенсацию с семьи девочки, но постановил выплатить 20 тысяч рублей образовательному учреждению.

Юрист семьи Анастасия Волк поясняет, что главная претензия — к формулировкам в материалах проверки. Из-за того, что полиция назвала конфликт «обоюдным», у второй стороны появилось основание для иска. При этом в суде так и не было доказано, что пострадавшая девочка нанесла какой-либо вред оппонентке.

В настоящее время семья намерена обжаловать уже не сам отказ в возбуждении дела, а бездействие сотрудников полиции, которые, по их мнению, игнорируют факты и не проводят должного расследования. Редакция направила запросы в надзорные органы, однако получила формальные ответы без раскрытия конкретных результатов проверок.