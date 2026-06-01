Тюмень ждет транспортная революция: в центре планируют ввести одностороннее движение

Власти Тюмени рассматривают возможность введения одностороннего движения на некоторых участках в центре города. Как сообщил глава города Максим Афанасьев, эта мера направлена на повышение пропускной способности улиц.

Речь идёт о территории в границах улиц Комсомольская, Челюскинцев, Осипенко и Профсоюзная. По словам мэра, специалисты уже проанализировали эту зону и проработали предложения по её улучшению.

«До конца сентября будут подготовлены градостроительные решения и визуализация объектов, а также определены параметры благоустройства территории», — пояснил Максим Афанасьев.

Ранее в администрации также сообщали о планах по строительству новой дороги — продлению улицы Харьковской на участке от Елизарова до Госпаровской, проектная документация по которой уже прошла экспертизу.