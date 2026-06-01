В Тюмени 1 июня детей катают бесплатно: в парке заработали аттракционы по случаю праздника.

В честь Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня, в Тюмени для юных горожан подготовили приятный сюрприз. В городском парке культуры и отдыха два популярных детских аттракциона — «Клоун» и паровозик «Цирковой» — работают бесплатно весь день.

Как сообщили в администрации парка, прокатиться на «Бешеной табуретке» можно будет по символической цене — всего за 50 рублей.

Стоит отметить, что в этот день в Тюмени действует и другой праздничный запрет: в магазинах не продают алкоголь.