К юбилею в Тюмени запустили проект о трудовых подвигах и добрых делах

В июле Тюмень отметит юбилей - 440 лет со дня образования. К важной дате запущен проект «Город - это люди». В его рамках городские депутаты расскажут о героях повседневной жизни - о тюменцах, совершающих трудовые подвиги, добрые дела и смелые поступки.

Инициатором проекта выступила председатель городской думы Светлана Иванова. Помимо депутатов, к инициативе подключились Общественная палата города и Молодежная палата при думе. Народные избранники, молодежь и общественники уже отобрали около 180 тюменцев разных поколений и сфер деятельности.

По словам авторов проекта, его задача - не выбрать «лучших», а показать многогранность большой тюменской семьи. Среди участников - активные общественники, педагоги, ученые, медики, спортсмены, музыканты, работники культуры, руководители крупных предприятий. Четыре активиста определены из Молодежной палаты при Тюменской городской думе. Общественная палата города представила к участию в акции 20 человек, которых в состав палаты выбрали сами тюменцы.

- «Город - это люди» не просто проект, а напоминание о том, что каждый тюменец, вкладывающий свои знания и душу в развитие малой родины, делает ее сильной, неповторимой, современной и по-настоящему родной. И юбилей - это прежде всего повод сказать спасибо нашим землякам. Ведь все сферы развиваются благодаря людям, - отметила Светлана Иванова.

Она подчеркнула, что депутаты, работающие в своих округах, прекрасно знают активных горожан - тех самых неравнодушных людей, готовых подставить плечо и стать надежными помощниками в решении возникших вопросов. Определяя кандидатуры, народные избранники также советовались с ТОСами, ветеранскими организациями, школами и другими учреждениями и организациями. Таким образом, они стали проводниками мнения людей.

Проект включает комплекс событий. Он развернется на нескольких площадках, чтобы как можно больше тюменцев могли с ним познакомиться. Городские депутаты уже активно публикуют теплые зарисовки о героях на своих личных страницах в социальных сетях под единым хештегом #ГородЭтоЛюди72. Также о неравнодушных тюменцах расскажут на радио, а их фотографии будут транслировать на десяти видеоэкранах города. Финалом проекта станет фотовыставка в гордуме, посвященная 440-летию Тюмени.