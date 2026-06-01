«Апокалиптическое» небо над Тюменью: астрономы объяснили природу редких «вымеобразных» облаков

Над Тюменью 31 мая сгущались необычные облака, которые специалисты называют предвестниками сильной непогоды. Это природное явление, известное как мамматусы (или вымеобразные облака), характеризуется мешкообразной формой, напоминающей свисающие с неба мешочки.

Как сообщили представители тюменской группы «Старая Башня», такие облака обычно наблюдаются после грозы или шторма. Их появление в небе над городом совпало с прогнозом синоптиков о приближении мощного атмосферного фронта.

В Тюменской области 1 июня ожидаются сильные грозы, сильные ливни, шквалистый ветер до 20–25 метров в секунду и крупный град. Также существует вероятность формирования смерчей.

Напомним, мамматусы формируются в тропосфере и являются признаком высокой нестабильности воздуха и сильных восходящих потоков, что и создаёт условия для образования мощных грозовых штормов.