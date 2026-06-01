НовостиОбщество1 июня 2026 4:13

Тюменцев предупредили о шторме 1 июня

Жителей региона ожидают кратковременные дожди и грозы
Серафима Краснова
Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 1 июня, по Тюменской области синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

Жителей региона ожидают кратковременные дожди, грозы, а в дневное время в отдельных районах возможен град. Порывы ветра при грозе могут достигать 15–20 метров в секунду.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности. Во время сильного ветра следует держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи.

Необходимо избегать шатких конструкций и не парковать под ними автомобили. Находясь в помещении, рекомендуется держаться как можно дальше от окон. Если непогода застала на улице, следует укрыться в подъездах зданий и не оставлять детей без присмотра.