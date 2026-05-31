Штормовое предупреждение: в Тюмени ночью 1 июня ожидается сильный дождь и ветер. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 1 июня в Тюмени и области ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Синоптики прогнозируют сильный дождь и грозу. Ветер будет южным, 7–12 м/с, при грозе порывы усилятся до 15–20 м/с, а температура воздуха составит +12...+14 градусов.

Днём 1 июня кратковременный дождь продолжится, ветер сменится на юго-западный, а температура поднимется до +20...+22 градусов.

- В связи с этим возможно подтопление территорий, размыв почвы и дорог, а также возникновение происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, включая повреждение линий связи и электропередач. Существует риск падения деревьев, слабо закреплённых конструкций и срыва кровли со зданий. Ожидается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в пресс-службе тюменской мэрии.

Властям необходимо организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных аварий и обеспечить готовность сил для их ликвидации.