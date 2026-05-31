В Тюменской области пройдет Летний фестиваль сообществ: программа на июнь-август

С 6 июня по 30 августа в общественных пространствах Тюменской области пройдет Летний фестиваль сообществ. Проект, направленный на укрепление традиционных ценностей и развитие полезного досуга, объединит жителей и гостей региона серией бесплатных просветительских и культурных событий.

Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное. Программа разделена на пять тематических недель, посвященных единству народов, семейным ценностям, истории города и здоровому образу жизни.

Открытие фестиваля состоится с 6 по 12 июня и будет посвящено теме «Единство народов». Главные события первой недели пройдут на площадках центра «Космос», мультицентров «Контора пароходства» и «Моя территория» в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Уже анонсированы первые мероприятия: 6 июня в Тюмени состоится интеллектуальный турнир «Своя игра: #МЫЕДИНЫ», 8 июня в Ишиме пройдет научно-просветительская лекция «Культурное многообразие региона», а 9 июня в Тобольске — вечер под открытым небом «Добрососеди» в формате открытого микрофона.