«Закрытая поза, когда плечи подаются вперёд, говорит о напряжении»: как массаж помогает подросткам пережить ЕГЭ

Подростковый возраст, особенно в период подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, сопряжён с колоссальными нагрузками. Редакция «МегаТюмень» выяснила у специалиста по массажным техникам Евгении Кузнецовой, как эта процедура может помочь школьникам справиться со стрессом.

По словам эксперта, постоянное напряжение от учёбы, давления взрослых и страха провала приводит к хроническим мышечным зажимам.

«Сейчас очень много сутулых подростков. ... эта закрытая поза, когда плечи подаются вперёд, говорит о неуверенности в себе и напряжении», — отмечает Евгения Кузнецова.

Массаж в этот период помогает снизить уровень стресса, улучшить концентрацию и служит отличным способом восстановить силы между экзаменами. Кроме того, процедура укрепляет осанку, предотвращает развитие сколиоза, уменьшает головные боли и улучшает кровообращение, повышая общую работоспособность.

Специалист подчёркивает, что подростковый возраст — не время игнорировать заботу о теле. Своевременная помощь позволит не только решить проблемы с осанкой, но и окажет эмоциональную поддержку, помогая легче пережить этот важный этап.