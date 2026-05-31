Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2026 13:11

В Тюмени подсчитали стоимость содержания авто: Lada Granta дешевле, чем Renault Logan

Содержание подержанного автомобиля в Тюмени обходится в 102 тысячи рублей в год
Серафима Краснова
Содержание подержанного автомобиля в Тюмени обходится в 102 тысячи рублей в год.

Содержание подержанного автомобиля в Тюмени обходится в 102 тысячи рублей в год.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Средняя стоимость владения машиной с пробегом в Тюмени составляет 102 тысячи рублей в год. В эту сумму входят расходы на топливо, полис ОСАГО, транспортный налог и одно техническое обслуживание.

Самой экономичной моделью стала Skoda Rapid, за ней следуют Lada Granta и Volkswagen Polo. Дороже всего обходится владельцу Renault Logan — 90 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что стоимость владения — один из ключевых критериев при выборе авто. В верхней части рейтинга находятся простые модели с небольшим объемом двигателя и развитой сетью сервисов, что обеспечивает их высокую ликвидность на вторичном рынке.

На расходы также влияют региональные особенности: холодный климат ускоряет износ аккумулятора и технических жидкостей, а стоимость страховки зависит от территориального коэффициента, установленного Банком России.