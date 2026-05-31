В Тюмени подсчитали стоимость содержания авто: Lada Granta дешевле, чем Renault Logan

Содержание подержанного автомобиля в Тюмени обходится в 102 тысячи рублей в год. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Средняя стоимость владения машиной с пробегом в Тюмени составляет 102 тысячи рублей в год. В эту сумму входят расходы на топливо, полис ОСАГО, транспортный налог и одно техническое обслуживание.

Самой экономичной моделью стала Skoda Rapid, за ней следуют Lada Granta и Volkswagen Polo. Дороже всего обходится владельцу Renault Logan — 90 тыс. рублей. Эксперты отмечают, что стоимость владения — один из ключевых критериев при выборе авто. В верхней части рейтинга находятся простые модели с небольшим объемом двигателя и развитой сетью сервисов, что обеспечивает их высокую ликвидность на вторичном рынке.

На расходы также влияют региональные особенности: холодный климат ускоряет износ аккумулятора и технических жидкостей, а стоимость страховки зависит от территориального коэффициента, установленного Банком России.