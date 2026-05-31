Главный дирижер ТФО Юрий Медяник: «Классика — это лишь 20% того, что я слушаю»

В Тюменской филармонии прошла творческая встреча с художественным руководителем и главным дирижёром Тюменского филармонического оркестра Юрием Медяником.

Гости мероприятия посетили открытую репетицию оперы «Иоланта» и пообщались с маэстро в неформальной обстановке. На вопрос о музыкальных предпочтениях вне классической музыки Юрий Владимирович ответил, что питает особую страсть к джазу во всех его проявлениях.

«Очень люблю джаз, любой. Слушаю бразильскую музыку, африканские группы, португальский фаду. Классика составляет лишь двадцать процентов от всего моего плейлиста», — поделился он с гостями.

Закрытие 67-го симфонического сезона состоится 30 мая. В программе — опера Петра Чайковского «Иоланта» в концертном исполнении. В постановке примут участие Хоровая капелла Тюменской филармонии и приглашённые артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.