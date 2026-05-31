Фото: ГАИ Тюменской области.

На 80-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись фура и легковой автомобиль.

По предварительной информации полиции, 40-летний водитель большегруза не смог выбрать безопасную скорость движения. В результате он врезался в дорожное ограждение, а затем столкнулся с попутным автомобилем «Рено».

От удара тяжёлый грузовик опрокинулся в кювет. В салоне легкового автомобиля находилась 49-летняя пассажирка, которая получила травмы. Подробности о её состоянии и личности водителя не уточняются. Обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.