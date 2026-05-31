В Тюмени стартует первая смена «Отрядов мэра»: подростки выйдут на работу

В Тюмени на следующей неделе, с 3 по 17 июня, стартует первая летняя смена «Отрядов мэра». В этом году в программе примут участие 1950 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

Юные труженики, которых часто называют «муравьями», будут распределены по 143 организациям города. Для них доступен выбор из порядка 50 профессий, включая такие специальности, как помощник реставратора, библиотекарь, экскурсовод, гончар и инспектор. Как выяснил «Вслух.ру», ребята отработают 10 рабочих дней по три часа.

За этот период каждый участник получит заработную плату в размере 7 740,86 рублей. Всего за лето 2026 года в «Отрядах мэра» смогут поработать 5000 несовершеннолетних. Предусмотрено три смены. Подать заявку в резерв на вторую, июльскую смену, можно уже сейчас, направив письмо на электронную почту: rezerv_om@mail.ru.