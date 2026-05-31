«Фундамент был заложен зимой»: биолог объяснил аномальное количество комаров в Тюмени

Фото: фрипик.ру.

Этим летом тюменцы столкнулись с аномальным количеством комаров. Как поясняют специалисты, фундамент для «комариного нашествия» был заложен еще зимой. Обильные снегопады создали надежный тепловой щит, который не дал личинкам погибнуть от морозов, а бурная весна завершила процесс.

По словам биолога Константина Забелина, решающую роль сыграли паводки и обилие талой воды. Любая лужа или канава превратились в идеальный инкубатор.

«Самка комара откладывает там до 300 яиц за один раз. Через несколько дней из них выходят личинки, которые довольно быстро растут за счет питательной органики и превращаются в куколку. Затем из них формируется взрослое насекомое. Ускорить этот процесс может высокая влажность и жара», — отмечает эксперт.