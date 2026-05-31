Тюменцам объяснили, для чего нужно регистрировать недвижимость.

Заместитель руководителя регионального управления Росреестра Игорь Ткаченко рассказал жителям Тюмени о важности регистрации недвижимости. По его словам, это необходимо для защиты имущественных прав и получения ряда социальных гарантий.

В первую очередь регистрация — это защита от посягательств третьих лиц. Например, если земельный участок решат самовольно занять соседи. Кроме того, если государство решит выкупить землю или дом для государственных нужд, только зарегистрированный собственник сможет претендовать на законное возмещение.

Также Игорь Ткаченко подчеркнул, что официальная регистрация необходима для участия в социальных программах, таких как социальная догазификация. В садовых некоммерческих товариществах (СНТ), включённых в программу, провести газ можно только к тем домам, права на которые официально оформлены.

Помимо этого, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций получение социальных выплат возможно только тогда, когда собственник установлен в предусмотренном законом порядке. Регистрация также даёт законную возможность распоряжаться имуществом: дарить, продавать, менять и передавать его по наследству.