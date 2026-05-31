Тюменских родителей предупредили о росте дропперских схем мошенничества

Эксперты «Ростелекома» зафиксировали резкий рост попыток вовлечь подростков в криминальные схемы. За последний год число таких случаев выросло на 110%. Мошенники нацелены на молодежь от 14 до 18 лет, которая активно ищет подработку.

Злоумышленники размещают фальшивые вакансии на популярных онлайн-платформах, обещая быстрый и легкий заработок. Главная уловка заключается в том, что для «трудоустройства» якобы требуется лишь предоставить реквизиты банковской карты.

Как пояснила эксперт по информационной безопасности Марина Копрусова, подростки воспринимают это как обычную процедуру оформления:

«Дети не понимают, что их карта будет использоваться для перевода похищенных денег. Фактически, они становятся промежуточным звеном в преступной схеме. При этом подросток может даже не знать, что участвует в преступлении, но с точки зрения закона это не освобождает от ответственности».

Участие в дропперских схемах грозит уголовным преследованием, вплоть до лишения свободы. Эксперты призывают родителей объяснить детям: ни один законный работодатель не просит только номер карты — всегда нужен трудовой договор и оформление через бухгалтерию. Предложения легкого заработка за данные карты — стопроцентное мошенничество.