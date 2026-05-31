В России ужесточили требования к инструкторам автошкол: учить вождению смогут только педагоги

С 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол. Теперь обучать будущих водителей смогут только специалисты с дипломом педагога, а не просто водители с краткосрочными курсами, как это было ранее.

Согласно утверждённому Министерством труда документу, мастера производственного обучения должны будут иметь профильное педагогическое образование, досконально знать устройство автомобиля, уметь устранять неисправности и обладать подтверждённым водительским стажем не менее трёх лет.

Как пояснила директор исследовательского центра Венера Шайдуллина, нововведение призвано кардинально изменить подход к подготовке. Теперь инструктор должен быть не просто хорошим водителем, а специалистом, понимающим методику обучения взрослого человека и основы психологии.

Новый стандарт будет действовать до сентября 2032 года, после чего его планируют пересмотреть и дополнить.